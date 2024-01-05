«В тылу так и ждут, когда мы передохнем на фронте, чтобы сдаться русским» – офицер ВСУ

В украинском обществе нужно культивировать эмоцию животного страха, чтобы украинцы снова «ломанулись» в военкоматы, как в начале СВО, когда «все обо…лись».

Об этом в эфире «5 канала» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-боевик нацбата «Айдар», а ныне офицер ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я приглашаю все ТЦК (бывшие военкомы – ред.) ходить на все концерты, тогда будет проще. Не только спортзалами живёт страна. Вот, где афишу видите – сразу в медиа: приглашаю ТЦК на концерт. И тогда будет нормально. Но, честно говоря, какие концерты? Всё есть, осталось только отдохнуть, все так замучались, устали от войны, что остались только концерты. Это бред. Так война не выигрывается, мы просто её не вывезем, мы не доползём до границ 1991 года на плечах тех, кто сейчас в войсках, просто не доползём, плечи закончатся раньше. Издохни или дерись! Какой ещё стимул?» – заявил Лапин.

Ведущая уточнила, чем же можно мотивировать среднестатистического львовянина, который ходит на концерты и по хорошим кофейням, у которого нет вопроса выживания.

«У него не стоят через 3 километра войска, возможно, он даже не осознаёт, что если он сейчас не приобщится, то через год-два-три эти войска могут стоять возле его дома. Как говорить с такими людьми?» – спросила пропагандистка.

ВСУшник ответил, что украинцы забыли, что такое страх.

«Им нужно предложить жизнь, показать правду про смерть? Вы когда последний раз в своих программах рассказывали о зверствах фашистов-рашистов, например, с кадрами этих зверств? Вы когда последний раз рассказывали в своих программах о количестве погибших украинцев на том или ином участке? Вы помните, что тогда подстегнуло всех бежать в военкомат (не патриотов, они были готовы)? Страх. Эмоция страха, а у нас сегодня эмоция Поворознюка! А надо формировать в обществе эмоцию страха. Потому что только страх гнал в войско, потому что у тебя есть «калаш», значит у тебя ещё есть возможность сражаться. И все пошли за оружием для того, чтобы сражаться. Когда об…рались, то бегали все и рассказывали, что надо делать. А сегодня? «Ваши документы» – на блокпосту. «Ты какое имеешь право? Сейчас я адвокату позвоню». Это воюющая страна?» – возмущался Лапин.

По его словам, «жирный тыл» только и ждёт, пока «герои» передохнут в окопах, чтобы сдаться.

«Они ждут, когда мы издохнем – те, кто воюют. А потом они сдадут эту страну, и им по барабану, какой флаг будет висеть на их домах. Они будут пользоваться нашими возможностями – то, что мы отвоюем, они тупо, как негодяи, воспользуются смертью моих побратимов. Как про кого я говорю? Мы говорим про жирный тыл, который сидит на концертах «95 квартала». Который популяризирует, выделяет средства на съёмки сериалов про уклонистов, который популяризирует уклонизм. Да!» – истерил экс-депутат.