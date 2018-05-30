30.05.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Киев, Криминал, Украина

В убийстве Бабченко подозревается треть мужчин


Украинская полиция в настоящее время устанавливает свидетелей и обстоятельства вчерашнего убийства в Киеве журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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“В настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченка. Устанавливаются свидетели и обстоятельства произошедшего”, – сообщил Аброськин, опубликовавший также составленный фоторобот.

Указывается, что возраст подозреваемого 40 – 43 года, у него седая борода, “средние черты лица”, а также “имеется живот”.

В обсуждениях поста полицейского начальника пользователи обратили внимание на грамматические ошибки в описании фоторобота, в частности написание слова “джинсы” через букву “ы”.

Также было отмечено, что под такое описание подпадает около трети мужчин.

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