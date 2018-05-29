29.05.2018, Москва, Михаил Рябов

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Бабченко убит украинскими нацистами. Фото после ранения

Убийство вечером в Киеве беглого российского либерала Аркадия Бабченко – провокация украинских нацистов накануне открытия Чемпионата мира по футболу в России. Об этом заявил российский политолог Павел Данилин.

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«Украинские нацисты убили Аркадия Бабченко. Понятно, что стал он жертвой потому, что человек публичный и гражданин России. А это фактически приговор сейчас там, вне зависимости от того, на какой ты стороне.

Жаль.

Вот скажите, зачем они туда все едут?

Да-да, будут сейчас говорить про руку Кремля. Но простите, вот больше здесь в России нам нечего делать, чем Бабченко убивать. Кому он там мешал? А вот украинским нацистам в преддверии Чемпионата Мира подгадить русским – это за милую душу», – пояснил Данилин.