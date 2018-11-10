В убийстве херсонской майданщицы Гандзюк обвинили русских

10.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Убийство херсонской майданщицы Екатерины Гандзюк могли заказать в России, чтобы раскачать ситуацию на Украине.

Такое мнение в комментарии киевскому журналу “Новое время” высказал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг украинской инвестиционной кампании Dragon Capital Сергей Фурса.

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“Я не знаю, кто убил Екатерину. И я не исключаю, что ее убийство заказали русские, что прямо следует из дела журналиста Аркадия Бабченко. Но я также понимаю, что они убивали ее потому, что хотят раскачать ситуацию. А могут они сделать это только потому, что мы, украинцы, не доверяем следствию, ведь Екатерина воевала с продажными силовиками. А значит, именно они, продажные силовики, виновны в ее смерти. Так или иначе. То ли потому, что сами силовики приказали убрать своего противника. То ли потому, что русские используют их коррумпированность, убивая активистов и раскачивая при этом ситуацию”, – сказал Фурса.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Гандзюк плеснули в лицо кислотой участники так называемой “АТО”, воевавшие в Донбассе. В настоящий момент по делу проходит пять человек, все пятеро – члены неонацистской «Украинской добровольческой армии», подконтрольной основателю “Правого сектора” Дмитрию Ярошу.