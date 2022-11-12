Что там у «братушек»: Бесправные болгары помогут Украине против России

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Руководство Болгарской республики уже давно стремится добиться включения страны в число государств – членов Еврозоны. Одновременно Болгария лишится своей национальной валюты лева и перейдёт на валюту ЕС евро. Об опасности подобного шага много раз заявляли местные экономисты и бизнесмены, предрекая резкий скачек инфляции и развал экономики.

Компания по исследованию общественного мнения Gallup International Balkan (дочерняя структура известного Института Гэллапа со штаб-квартирой в Вашингтоне) обнародовала результаты своих опросов среди болгар, в том числе и по теме перехода страны на новую валюту.

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Как показали результаты исследования, 55,9% болгар категорически против перехода страны на расчеты в евро. Затруднились с ответом – 16%, и лишь 28,1% приветствует намеченную реформу.

В своём докладе Gallup International Balkan констатирует:

«У опрошенной части населения, желание ввести евро уменьшается с возрастом и увеличивается с доходом».

Иными словами, чем человек старше и мудрее, тем более четко он представляет себе последствия такого шага. Конечно, если он не миллионер и зарабатывает на жизнь своим трудом…

Лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов обратился к президенту Румену Радеву с предложением вынести на общенародный референдум обсуждение вопроса об отказе от болгарского лева и переходе на евро. Ответ Радева был одновременно дипломатичен и унизителен для болгарского народа:

«Международные договоры имеют приоритет над национальным законодательством при их ратификации…».

Проще говоря, вы там все можете, конечно, иметь своё мнение, но нам до него и дела нет.

Радев дал понять соотечественникам – их голос важен исключительно в период выборов. Неплохо бы болгарам запомнить этот урок…

Однако даже эта ситуация меркнет перед недавним скандалом вокруг решения нового парламента Болгарии об оказании военной помощи Украине на фоне масштабного столкновения этого государства с Вооруженными силами РФ.

Профессор Пламен Киров, заведующий кафедрой конституционно-правовых наук Софийского университета им. Св. Климента Охридского, публично назвал решение Национального собрания, которое обязывает правительство оказать военную помощь Украине, неконституционным и грубым вмешательством в исполнительные прерогативы правительства.

«В Конституции категорично указано, что общее руководство иооруженными силами осуществляет правительство, а не парламент. В данном случае неверна сама логика – мы поручаем правительству вести переговоры с другой страной, а другая страна определяет, что ей нужно, а мы выполняем волю другой стороны. Они перестарались и перешли границу конституционных рамок!», – сказал профессор.

Всё чаще болгарские законодатели руководствуются при принятии решений исключительно рекомендациями зарубежных покровителей и кураторов, игнорируя мнение собственного народа. Печально и тревожно.

Ощутить на себе последствия непродуманных и незаконных решений придется не депутатам и политиканам, послушно исполняющим указания из Брюсселя и Вашингтона, а простым болгарам…