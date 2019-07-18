В украинской армии похитили американский комплекс контрбатарейной борьбы

18.07.2019, Луганск, Александр Гусар

В ходе проверки в одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне «ООС», выявлена недостача комплекса контрбатарейной борьбы американского производства.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным нашего источника в рядах ВСУ, комплексная комиссия в ходе работы по проверке сохранности вооружения и боеприпасов в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, кроме хищений и утрат оружия и боеприпасов, выявила факт недостачи системы контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, переданной США по программе военно-технического сотрудничества в 2019 году», – рассказал он.

По информации Осадчего, вопиющий факт недостачи доведен лично до начальника генерального штаба ВСУ генерала Руслана Хомчака.

«По предварительным данным, от доверенного лица в Генпрокуратуре и Государственном бюро расследований Украины стало известно о причастности командования десантно-штурмовых войск к выявленным фактам преступлений», – добавил представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее «ПолитНавигатора» уже сообщал о подобном случае хищения в ВСУ дорогостоящих американских приборов. Тогда на рынках Украины оказались тепловизоры американского производства.