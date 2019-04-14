В украинской армии резко возросла смертность

14.04.2019, Луганск, Александр Гусар

В рядах украинской армии на 37% возросла смертность от различных заболеваний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По имеющейся информации, полученной от источника в генеральном штабе Министерства обороны Украины, главное медицинское управление ВСУ 9 апреля представило начальнику генерального штаба Виктору Муженко доклад о смертности личного состава от болезней в первом квартале 2019 года. Из доклада следует, что от различных заболеваний умерло 45 военнослужащих, что на 37% больше, чем в прошлом году», – говорится в заявлении ведомства.

Согласно данному документу в сухопутных войсках умер 31 человек, в частях непосредственного подчинения – 7, в военно-воздушных силах– 3, в десантно-штурмовых войсках – 3, в силах специальных операций – 1 военнослужащий.

«Основные болезни, приведшие к смерти военнослужащих – это сердечно-сосудистые заболевания – 75%, желудочно-кишечные – 5%, онкология – 11%, другие заболевания – 9%. 87% умерших – в возрасте от 30 до 50 лет», – добавили в оборонном ведомстве Республики.

Кроме того, военные медики подчеркивают критическую ситуацию в области здравоохранения в целом на Украине, – по их информации, 25% взрослых от 18 до 65 лет имеют хронические заболевания, которые могут привести к летальному исходу.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что зимняя непогода и сезонные эпидемии среди военнослужащих украинской 57-й мотопехотной бригады, занимающей северо-западные подступы к Донецку, привели к тому, что количество солдат ВСУ на передовой уменьшилось вдвое от необходимого.