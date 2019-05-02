В украинской армии снова выявлено хищение боеприпасов

02.05.2019, Луганск, Александр Гусар

Специальная комиссия, прибывшая в одну из бригад ВСУ с целью проверки наличия и состояния оружия и боеприпасов на складах, выявила массовую недостачу.

Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Филипоненко отметил, что в зоне проведения «ООС» продолжают иметь место факты хищения оружия и боеприпасов.

«По имеющейся информации, 30 апреля в 25-ю воздушно-десантную бригаду прибыла комиссия службы ракетно-артиллерийского вооружения с целью проверки наличия, состояния вооружения, техники и боеприпасов. По предварительным результатам проверки двух батальонов бригады, недостача боеприпасов составила 207 гранат РГД-5, 12 тысяч патронов 5,45 мм и пять тысяч патронов 7,62 мм. Также было выявлено отсутствие 11 автоматов АК-74», – рассказал Иван Филипоненко.

Он также добавил, что для проведения расследования ожидается прибытие в бригаду сотрудников СБУ и военной прокуратуры.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР заявляли, что украинские военные намеренно устаивают пожары на складах подразделений, дислоцирующихся в зоне «ООС», с целью списания украденного ранее имущества.