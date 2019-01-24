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В украинской прессе РФ отвели 15 лет жизни
Вскоре Россия якобы развалится на несколько этнических государств на основе нынешних федеральных округов.
Об этом пишет киевская газета «День», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Лет через 10-15 единственным спасением в глазах большинства местного населения неизбежно станет воссоздание аннексированной в 1922 году Москвой независимой Дальневосточной республики под опекой богатого Китая. Северный Кавказ сегодня в основном де-факто уже независим от Москвы, от которой ему пока нужны щедрые денежные вливания. А если найдется не менее щедрый инвестор из числа исламских государств? И так далее, и так далее», – пишет издание.
«В общем распад РФ выгоден и Западу, и Востоку, тем более Украине. Ведь антиукраинская политика России подпитывается ее размерами и ресурсами, а следовательно, глобальными амбициями. Обломки будут вынуждены снизить уровень амбиций», – говорится в статье.
Кроме того, в Киеве видят для себя преимущества от мифического распада России еще и в военном плане.
«Даже при повышенной агрессивности некоторых новых соседей Украины они объективно не составят такой угрозы для нас, как целостная империя с деспотическим правлением. Экономическая и военная мощь мнимой Донской или Кубанской республики является несопоставимой с мощью действующеего Российского государства», – утверждает автор публикации.
Ранее украинский политолог Тарас Березовец заявил, что в ближайшие годы Россию ждет гражданская война и распад, и Украина должна воспользоваться этим, чтобы вернуть Крым.
При этом, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж убежден, что развал Российской Федерации и ее фрагментация на мелкие мононациональные государства в ближайшее время нереален.
Метки: развал России, Украинская пропаганда
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