В украинской прессе РФ отвели 15 лет жизни

24.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Вскоре Россия якобы развалится на несколько этнических государств на основе нынешних федеральных округов.

Об этом пишет киевская газета «День», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лет через 10-15 единственным спасением в глазах большинства местного населения неизбежно станет воссоздание аннексированной в 1922 году Москвой независимой Дальневосточной республики под опекой богатого Китая. Северный Кавказ сегодня в основном де-факто уже независим от Москвы, от которой ему пока нужны щедрые денежные вливания. А если найдется не менее щедрый инвестор из числа исламских государств? И так далее, и так далее», – пишет издание.

«В общем распад РФ выгоден и Западу, и Востоку, тем более Украине. Ведь антиукраинская политика России подпитывается ее размерами и ресурсами, а следовательно, глобальными амбициями. Обломки будут вынуждены снизить уровень амбиций», – говорится в статье.

Кроме того, в Киеве видят для себя преимущества от мифического распада России еще и в военном плане.

«Даже при повышенной агрессивности некоторых новых соседей Украины они объективно не составят такой угрозы для нас, как целостная империя с деспотическим правлением. Экономическая и военная мощь мнимой Донской или Кубанской республики является несопоставимой с мощью действующеего Российского государства», – утверждает автор публикации.

Ранее украинский политолог Тарас Березовец заявил, что в ближайшие годы Россию ждет гражданская война и распад, и Украина должна воспользоваться этим, чтобы вернуть Крым.

При этом, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж убежден, что развал Российской Федерации и ее фрагментация на мелкие мононациональные государства в ближайшее время нереален.