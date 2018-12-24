В Киеве решили, что развал России откладывается

24.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Развал Российской Федерации и ее фрагментация на мелкие мононациональные государства в ближайшее время нереален.

Об этом во время онлайн-чата на сайте «Главком» сообщил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, нынешняя российская власть будет держать ситуацию в стране под полным контролем.

«Сегодня развал Российской Федерации нереален. Есть силы, которые противостоят руководству РФ. Например, Кавказский регион, Чечня представляет угрозу, даже Казань активно поднимается. Но, несмотря на все это, нет оснований говорить о развале России в течение ближайших лет.

Но впоследствии, после смены Путина, после смены политических элит в России могут начаться центробежные процессы. Но это возможно через 5-10 лет. Но такой сценарий может привести к негативным последствиям, в частности, может начаться мощный межрегиональный и межнациональный конфликт, приведет к системным изменениям в России. И на данный момент таких предпосылок нет», – заявил Маломуж.

Одна из гуляюших по Сети карт будущего РФ согласно планам Запада.

Ранее беглый олигарх, экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский в интервью журналисту Дмитрию Гордону также заявил, что в ближайшее время Российской Федерации не грозит распад.