В украинском эфире героизацию дивизии СС Галичина объявили скотством

09.11.2018, Киев

Учить воинской доблести на примере дивизии СС «Галичина» это скотство и подмена понятий

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 315-й гимназии Киева проходят уроки украинской воинской доблести. Проводит организация под модным названием Ukrainian Military Honor. И знаете какие примеры? Ни генерала Ватутина, ни тех героев Советского Союза, которых не меньше других подарила Украина себе и нашей родине. На примере дивизии СС «Галичина», ее “подвигах”. Правда, умалчивается о единственном серьезном бое под Бродами, где их разорвали в куски, потому что они воевать возле дома хотели. Так к ним относились даже немцы. В присяге их не было ни слова про Украину, было про верность Адольфу Гитлеру.

Какое скотство так подменять понятия!», – возмутился Червоненко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в киевской гимназии № 315 проходят уроки воинской доблести, на которых героизируется гитлеровское формирование – дивизия СС “Галичина”.