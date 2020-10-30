В украинском эфире Гудков анонсировал раскол российских элит

30.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Россию ждут непростые времена, связанные с изменением формы правления государством. Недовольство политикой зреет в элитах страны, которые станут драйвером изменений.

Об этом в эфире украинской программы «Вечерний тепловизор» заявил российский либерал Дмитрий Гудков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гудкова, власть захотят сменить бизнесмены и региональные управленцы, а также часть «общероссийских» олигархов.

«Нас ждут очень сложные времена. Никаких прогнозов давать не хотелось бы, но я верю, что рано или поздно элиты расколятся. Во власти все равно есть люди, которые не хотят изоляции для страны, не хотят, чтобы мы куда-то в сторону Северной Кореи двигались. Пока Путин просто популярный, он сдерживает такие настроение внутри элиты. Его популярность падает стремительно, это уже необратимый процесс.

Рано или поздно, я думаю, элиты скажут: «А зачем нам такая политика? Мы все под санкциями, оппозиция демократическая готова проводить нормальные реформы. В результате у нас будет суд независимый, какое-то правовое поле, нормальные отношения с цивилизованным миром». Это же выгодно очень многим – и бизнесменам, и чиновникам.

Там же не одни жулики и воры, хотя, может быть, так популярно говорить. Но есть же еще люди не из близкого окружения Путина, а региональные элиты, предприниматели… Недовольство растет не только среди простых людей, но и среди элит. Так что я очень надеюсь, что у нас будет мирный, демократический транзит к демократии», – заявил Гудков.