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21.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Крым, Россия, Украина
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В украинском эфире прозвучала крамола о «возврате» Крыма

Крым не вернется в Украину, которая уже продемонстрировала далеко не братское отношение к жителям полуострова. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» высказал украинский композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить честно, то я слабо в это верю. Потому что мы относимся к ним не как к братьям, а перекрыли воду, электроэнергию. Странные какие-то взаимоотношения. Нужно было что-то делать.

Когда Крым был дотационным районом, то в это время Лужков строил дома для военнослужащих военно-морского флота в Севастополе, они это до сих пор знают. Как они к этому относятся? Конечно, положительно.

То же самое и сейчас – россияне вливают деньги в Крым, построили мост, крупнейший бесплатный медицинский центр построили. Как крымчанам к этому относится?» – резюмировал он.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил в эфире, что националистической Украине нечего предложить Крыму, ради чего он захотел бы вернуться обратно в ее состав.

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