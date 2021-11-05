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05.11.2021 15:38 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
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В украинском Генштабе грозят бить по Донбассу из всех видов оружия

Новости УкраиныУкраина будет применять по позициям армии ЛДНР не только запрещенные Минскими соглашениями ударные беспилотники,...

Украина будет применять по позициям армии ЛДНР не только запрещенные Минскими соглашениями ударные беспилотники, но и вообще весь комплекс вооружений.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Шаптала уверяет, что ВСУ обстреляли позиции ДНР в ответ на их огонь.

«Байрактары» никто не применяет просто так. «Байрактары» мы применяем в ответ на открытие огня. Мы же не стреляли по каким-то населенным пунктам, мы стреляли уже тогда, когда они открыли огонь. Мы это видели и вы это видели. Тогда мы открывали огонь. А по-другому никак не будет, по-другому мы их не остановим», – сказал Шапатала.

«Мы не должны остановиться только на «Байрактарах». Адекватный ответ мы будем давать изо всего вооружения, которое у нас есть, в том числе и «Байрактаров». Мы не останавливаемся тут на каких-о «Байрактарах». Если будет нужно применить артиллерию, мы применим артиллерию и остальное оружие», – заявил Шаптала.

Напомним, ранее украинские подразделения в нарушение всех возможных договорённостей по прямому приказу главкома ВСУ применили в Донбассе турецкие ударные беспилотники «Байрактар».

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