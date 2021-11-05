В украинском Генштабе грозят бить по Донбассу из всех видов оружия

05.11.2021 15:38 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина будет применять по позициям армии ЛДНР не только запрещенные Минскими соглашениями ударные беспилотники, но и вообще весь комплекс вооружений.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

При этом, Шаптала уверяет, что ВСУ обстреляли позиции ДНР в ответ на их огонь.

«Байрактары» никто не применяет просто так. «Байрактары» мы применяем в ответ на открытие огня. Мы же не стреляли по каким-то населенным пунктам, мы стреляли уже тогда, когда они открыли огонь. Мы это видели и вы это видели. Тогда мы открывали огонь. А по-другому никак не будет, по-другому мы их не остановим», – сказал Шапатала.

«Мы не должны остановиться только на «Байрактарах». Адекватный ответ мы будем давать изо всего вооружения, которое у нас есть, в том числе и «Байрактаров». Мы не останавливаемся тут на каких-о «Байрактарах». Если будет нужно применить артиллерию, мы применим артиллерию и остальное оружие», – заявил Шаптала.

Напомним, ранее украинские подразделения в нарушение всех возможных договорённостей по прямому приказу главкома ВСУ применили в Донбассе турецкие ударные беспилотники «Байрактар».