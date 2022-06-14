В украинском МВД признались в совершении терактов на территории РФ

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Новости Украины

Украинские спецслужбы совершают диверсии и обстрелы как РФ, так и взятых ею под контроль в ходе СВО территорий.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник главы МВД, экс-депутат Верховной рады Антон Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Геращенко, информация о взрывах и повреждениях военной инфраструктуры, которая поступает из РФ – это все дело рук «героев спецслужб».

«Наши спецслужбы отлично работают и на территории России, и на территории временно оккупированной. Вы слышите регулярно о тех или иных взрывах, тех или иных повреждениях военной инфраструктуры на оккупированных территориях и в России. Это все большая работа людей, которые все герои. Потому что, идя туда, на оккупированную территорию, в Россию, они понимают, что их будут пытать, если поймают, их могут убить. Это все герои и фамилии их еще будут вписаны в золотую книгу украинских героев», – заявил Геращенко.

Напомним, сегодня со стороны Украины был нанесен очередной удар по территории российского города в Брянской области.