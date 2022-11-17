В украинском парламенте обнаружили «московского холуя» во главе комитета

17.11.2022  10:38 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Политика, СМИ, Украина
Новости Украины

судя по отношению власти к журналистам, в нынешней Украине нет демократии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе заседания Верховной рады заявил депутат от порошенковской партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев.

судя по отношению власти к журналистам, в нынешней Украине нет демократии. Об этом, передает...

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«Сегодня мы поздравляем телевизионщиков, связных с праздником. Но несколько дней назад несколько журналистов-телевизионщиков, зашедших в Херсон без разрешения офиса президента, из CNN, Sky News, TF1 были лишены аккредитации. Я понимаю, что, возможно, кто-то хочет сделать единственный марафон из зарубежных медиа, но так не получится, так не работает», – сказал депутат.

Он призвал вернуть аккредитации и поменять правила поведения с освещающими войну журналистами.

«Надо журналистам, телевизионщикам просто не мешать работать и вернуть в государственный цифровой эфир [контролируемые или близкие к экс-президенту Порошенко] каналы «Прямой», «Эспрессо» и «5-й», которые по незаконной шифрограмме со стороны секретаря Совета национальной безопасности и обороны от 3 апреля были незаконно исключены из эфира.

И это тоже вопрос нашей демократии, чтобы у нас была именно демократия, а не «ермакратия» в Украине», – более чем прозрачно намекнул политик на главу офиса президента Андрея Ермака.

И напоследок он потребовал изгнать со своей должности депутата Нестора Шуфрича, избранного в Раду по спискам медведчуковской ОПЗЖ.

«И напоследок у меня есть вопросы к коллегам в парламенте. Почему московский холуй, который вел Украину в Русский мир», до сих пор возглавляет Комитет по свободе слова?», – заявил Арьев.

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