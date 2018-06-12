12.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В украинском штабе жалуются, что Москва сорвала наступление ВСУ

Недавнее обострение ситуации под Горловкой и попытка продвижения ВСУ было лишь репетицией.

Об этом, ссылаясь на источники в штабе Операции объединенных сил (ООС), пишет киевская интернет-газета “Страна”.

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Отмечается, что к линии соприкосновения в Донбассе с украинской стороны, помимо действующих бригад ВСУ и тяжелой артиллерии, подтянуто несколько полков Сил специальных операций.

“Полки ССО “заточены” на быструю войну, их уже три года готовят инструкторы из США и других стран НАТО, – рассказал изданию старший офицер штаба ООС. – Пока они стоят на втором эшелоне обороны, немногочисленные группы из этих полков используются для быстрых диверсионных и разведывательных рейдов по переднему краю и ближним тылам сепаров. Подтянули полки ССО, артиллерию и танки в начале мая, небольшая часть из этих подразделений участвовала в боях под Горловкой. Продвижение там было лишь репетицией. Это было как бы показательным выступлением для президента и Генштаба”.

По словам офицера, под Горловкой стояла задача показать, что ВСУ в состоянии быстро пробить эшелоны обороны противника и выполнить ранее отработанные планы по зачистке ближних плацдармов и окружению Донецка.

“Но репетиция завершилась политическим скандалом – в Москве заявили, что готовы “адекватно ответить” ВСУ и Киев тут же включил “заднюю”. Дело в том, что все понимают: если Россия увеличит военную помощь, или даже напрямую начнет войну с Украиной, то ни ВСУ, ни государство просто такую войну “не потянет” . Мы не готовы воевать на границе Харьковской, Черниговской или Сумской областей – у Украины просто нет столько боеспособных подразделений, что бы вести полноценные сражения с Россией”, – объяснил представитель штаба ООС.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, украинский генерал заявил, что если Россия пойдёт в наступление, Украина будет защищаться техникой времен Великой Отечественной войны.