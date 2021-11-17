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17.11.2021 18:50
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, Торговля, Украина, Экономика
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«В Украину плюнули, а Запад молчит» – в Киеве недовольны реакцией на указ Путина о торговле с ЛДНР

Новости УкраиныЗапад, «проглотивший» паспортизацию жителей Донбасса, утрётся и после указа президента РФ Владимира Путина о...

Запад, «проглотивший» паспортизацию жителей Донбасса, утрётся и после указа президента РФ Владимира Путина о снятии ограничений для товаров из ЛДНР.

Об этом в эфире финансируемого Госдепом США «Радио свобода» заявил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно смотреть на это как на такой пробный шаг перед цивилизованным миром, перед коллективным Западом, как отреагирует Запад на эту историю. Паспортизацию де-факто проглотили. Де-факто экономическую интеграцию проглотят или нет? Если проглотят, можно будет делать следующий шаг. Именно с этих точек зрения я бы смотрел на этот указ президента России», – рассуждает Денисенко.

«Но никак не отреагировал Запад, только украинский МИД. Уже достаточно много времени, наверное, проглотили уже?» – спросил ведущий.

«Давайте подождём ещё пару дней, – предложил украинский эксперт. – Но я думаю, что здесь вы, к сожалению, правы».

«Если говорить простыми словами, это бестаможенная территория, по которой вы можете перевозить товары, ввозить, продавать, покупать. По сути, это первый шаг к экономической интеграции этих территорий…

Никаких серьёзных денег тут не будет, это можно говорить уже сейчас. В данном случае это – плюнуть в сторону Украины и сказать: мы продолжаем относительно медленную интеграцию этих территорий, и мы этим территориям говорим, что вы с нами при любых обстоятельствах», – добавил Денисенко.

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