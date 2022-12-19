«В ущерб России» (на пользу Росатому) – Путин рассказал о газовой стратегии в Белоруссии

19.12.2022  22:43 (Мск), Москва
Елена Отрякова.  
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Белоруссия, Газ, Дзен, Общество, Политика, Россия, Энергетика


Россия развивает атомную энергетику в Белоруссии в ущерб собственным газовым интересам.

Об этом сегодня на переговорах в Минске заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия развивает атомную энергетику в Белоруссии в ущерб собственным газовым интересам. Об этом сегодня...

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«В сфере энергетики, как мы отмечали с Александром Григорьевичем, Россия в ущерб себе, тем не менее, продолжает атомный проект, атомную электростанцию строим. Первый блок работает, и он замещает где-то 4,5 миллиарда кубических метров газа. Могли бы поставлять дополнительно газ, а вместо этого электростанция работает, и объём вырабатываемой электроэнергии соответствует 4,5 миллиарда кубических метров газа, который «Газпром» мог бы поставлять на белорусский рынок, но теперь уже не поставляет», – сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что Россия готова запускать в Белоруссии новые мощности АЭС.

«Готовы дальше развивать этот проект, работать, блоки строить. Но что, на мой взгляд, самое важное – это то, что мы готовы, и делаем это, – создавать отрасль, готовить национальные кадры, развивать науку соответствующим образом. Такие договорённости предварительные у нас тоже есть. Мы готовы тоже пообсуждать и действовать, двигаться по этому направлению дальше», – сказал Путин.

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