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Во время подготовки выступления Джо Байдена в саду Королевского дворца в Варшаве между выходом из дворца и трибуной была расстелена сине-жёлтая дорожка.

Однако перед началом мероприятия её убрали – скорее всего, после реакции представителей Киева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стоит отметить, что «на разогреве публики» перед Джо Байденом выступил президент Польши Анджей Дуда, который, в частности, сказал о «героизме российских военных», хотя сразу поправил себя, отметив, что имел в виду украинцев.

При этом трибуна и всё пространство для публики было украшено не только польскими и американскими, но и украинскими флагами. Поэтому многие ожидали также видеообращения президента Украины Владимира Зеленского – но организаторы решили не превращать речь Байдена в церемонию открытия Берлинского кинофестиваля.

Поскольку оформление пространства было полностью под контролем американцев, то идею с сине-жёлтой дорожкой для Байдена явно предложили именно они.

Польские СМИ сообщили об этом как о само собой разумеющемся, без каких либо комментариев о том, насколько корректно топтаться по национальной символике вообще, а принадлежащей «стратегическому партнёру» – в особенности.

Кроме того, ныне в Польше сине-жёлтые цвета просто стали общепринятым элементом пейзажа, как сказал мой приятель из Варшавы, к ним все привыкли и не обращают внимания.

Сложно сказать, кто добился того, чтобы эта дорожка была убрана – протокол президента Польши или киевская сторона (ведь посол Украины в Варшаве Василий Зварич был среди почётных гостей на выступлении). Скорее всего, посольство Украины обратилось к польским властям, и Дуда, поняв, что проходку по «украинскому флагу» ему в Киеве не простят, попросил американцев внести изменения в первоначальный план.

Но казус с украинской символикой после выступления Джо Байдена всё же случился. Организаторы выпустили десятки детей с американскими, польскими и украинскими флажками, которые бросились к президенту США. При этом ребёнок с украинским флажком, которого Байден приобнял для фото, имел ярко выраженные азиатские черты.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Джо Байден во время выступления в Варшаве подтвердил тезис Путина о том, что Россия сражается с НАТО.