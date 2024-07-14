В Вашингтоне боятся, что русские взорвут «мост Украины в НАТО»

Константин Серпилин.  
14.07.2024 18:26
  (Мск) , Вашингтон
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


Обещанный Киеву «мост к членству в НАТО» – это самая неудачная и провальная формулировка на прошедшем саммите, демонстрирующая все уязвимости на пути Украины в альянс.

Об этом говорили участники дискуссии на площадке «AtlanticCouncil» в Вашингтоне, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обещанный Киеву «мост к членству в НАТО» – это самая неудачная и провальная формулировка...

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«Украина должна стать членом НАТО, вы должны дать Украине инструменты, чтобы покончить с этим. Мы устали от «моста». Что такое мост? Мост – это цель. Мост может быть взорван. И мы должны убедиться, что Украина станет членом НАТО, и мы собираемся продолжить работу над приглашением [Украины в НАТО] на следующий саммит», – пожаловался президент Украинского конгрессного комитета Америки Андрей Футей.

Его мысль поддержал старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.

«Я согласен насчёт «моста». Никто не хочет жить на мосту или под мостом. Это было неправильно с самого начала. Сохранение Украины в том же положении с 2008 года означает сказать – да, вы станете членом НАТО, но мы хотим рассказать вам, как и когда – когда мы решим, что условия, о которых мы вам не сообщаем, будут выполнены. Это ставит Украину в очень опасное положение.

Если мы что-то и поняли за последние годы, так это то, что «серые зоны» должны быть ликвидированы. Такая последовательность событий – сначала достижение мира, а потом вступление в НАТО, я считаю неправильной. Вступление Украины в НАТО – это элемент достижения мира», – сказал Ланге.

Он добавил, что этому мешает позиция США и Германии.

«Я видел очень расстроенного Йенса Столтенберга на публичном форуме, где он заявил, что выступает за продвижение вперёд. Но в своей речи он трижды упомянул об отсутствии консенсуса. И, к сожалению, это было метафорой того, что США и Германия находятся на переднем крае блокирования правильных стратегических решений», – рассказал немец.

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