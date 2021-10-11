«В Великобритании царит паника из-за дефицита всего» – шеф лондонского бюро ВГТРК

11.10.2021 19:29 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Многие британские предприятия могут закрыться из-за энергетического кризиса, есть даже риски, что Рождество англичане встретят с пустыми полками в супермаркетах.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил шеф бюро ВГТРК в Лондоне Александр Хабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблемы с доставкой, нехватка рабочей силы, паника, которая возникла у британцев в эти выходные. Были сообщения из массы регионов о том, что люди занимали очередь с утра у супермаркетов и скупали всё, как это было в начале пандемии коронавируса в 2020 году. В первую очередь, скупают туалетную бумагу. Думаю, что все это имело место быть, потому что в британской прессе постоянно нагнетается паника о том, как британцы будут встречать Рождество, что полки будут пустыми», – заявил Хабаров.

Он добавил, что из-за энергетического кризиса могут разориться целые отрасли промышленности, и тогда без работы останутся тысячи британцев.

«Конечно, самый острый кризис – энергетический. Компании разоряются, внутри правительства министры сорятся между собой. Дело в том, что к ним обратились производители стали, металлурги, производители стекла и керамики, которые заявляют о том, что их производства не выдержат таких цен на энергоносители, и они будут вынуждены закрываться, А тогда пострадают целые регионы страны, и без работы останутся тысячи человек», – сказал журналист.

В свою очередь, политолог Олег Матвейчев отметил, что в Европе начинается то же самое, что было в СССР в 1980-е годы.

«Мне кажется, что Европа, в том числе Украина, за исключением Сербии, населена какими-то жирафами, потому что до них доходит очень медленно. Да, были 1980-е и 1990-е годы, когда в СССР были пустые полки, а позже нищета в России. Эти люди, «укушенные» 1980-1990 годами, вбили себе в голову, что где-то там, на Востоке, в России, нищета и дефицит, отсутствие туалетной бумаги и так далее, а в Европе цивилизация и красота. Уже прошло 20 лет, всё абсолютно поменялось, у нас в России газ, низкие цены на ЖКХ, мы можем кому угодно и всё что угодно поставлять и обеспечивать себя продуктами. В Европе – пустые полки, но они продолжают заниматься скрипалями и русофобией», – констатировал Матвейчев.