В Верховной Раде появилась достойная замена Фарион
Россия украла у Украины историю, веру, Церковь и даже имя. Об этом в эфире принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко телеканала «Прямой» заявила депутат Верховной Рады, избранная от его партии, София Федына, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Федына назвала Россию «историческим преступником», который, якобы, отобрал еще и украинские территории.
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«Московская федерация – это исторический преступник. Преступник, который в свое время украл наше имя, нашу историю, нашу веру, нашу церковь.
Сегодня он ворует наши территории и наших людей, не понимая, что ворует будущее у своего собственного народа. И когда мы начинаем это все забирать, преступник понимает: «Вау, если они это все заберут, то нас не будет. Нас уничтожат или посадят, или закатают в асфальт».
Потому преступник до последнего будет бороться всеми силами, возможными и невозможными, прежде всего в информационном пространстве, чтобы не допустить торжества правды», – заявила Федына.
Спасибо!
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