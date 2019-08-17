В Верховной Раде появилась достойная замена Фарион

17.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Россия украла у Украины историю, веру, Церковь и даже имя. Об этом в эфире принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко телеканала «Прямой» заявила депутат Верховной Рады, избранная от его партии, София Федына, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Федына назвала Россию «историческим преступником», который, якобы, отобрал еще и украинские территории.

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«Московская федерация – это исторический преступник. Преступник, который в свое время украл наше имя, нашу историю, нашу веру, нашу церковь.

Сегодня он ворует наши территории и наших людей, не понимая, что ворует будущее у своего собственного народа. И когда мы начинаем это все забирать, преступник понимает: «Вау, если они это все заберут, то нас не будет. Нас уничтожат или посадят, или закатают в асфальт».

Потому преступник до последнего будет бороться всеми силами, возможными и невозможными, прежде всего в информационном пространстве, чтобы не допустить торжества правды», – заявила Федына.