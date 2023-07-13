 

В Верховной раде раздались смешки после известия о продаже М-777 с фронта россиянам

Вадим Москаленко.  
13.07.2023 23:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 217
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Коррупция, НАТО


Появляющиеся в западной прессе сведения о том, что оружие НАТО утекает из ВСУ «налево» – козни россиян, вызывающие смех. Однако Украине постоянно приходится тратить усилия, чтобы доказывать американцам и европейцам свою честность.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат «Европейской солидарности» Александра Устинова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Появляющиеся в западной прессе сведения о том, что оружие НАТО утекает из ВСУ «налево»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы имеем доступ к той информации и видим, что происходит. И как сейчас россияне используют фейки для того, чтобы дискредитировать Украину за рубежом, каждый из этих фейков нам приходится разбирать.

Я, конечно, смеялась, когда во французских медиа вышло сообщение о том, что мы перепродаем россиянам М-777, это американские гаубицы «Howitzer». Я думаю, ну только русские могли додуматься, что мы туда их перепродаем. Но каждый такой кейс, к сожалению, приходится разбирать», – возмутилась депутат.

Она пожаловалась, что из-за неверия западных хозяев в честность Киева, на Украине пришлось разработать специальную цифровую систему контроля за поставляемым вооружением.

«У нас сейчас можно онлайн, 24 часа в сутки, вбить в программу, скажем, Стингер, не знаю, там, Джавелин, или любой вид оружия, и вы увидите конкретно, где они находятся. У вас не будет геолокации, но вы точно, до бригады, сможете понять, где, сколько было потеряно.

Каждое оружие, которое мы теряем, мы передаем нашим партнерам отчет об этом. Если потом какой Джавелин или Стингер появится в Иране, чтобы нас не обвинили в том, что мы контрабандой занимаемся», – добавила Устинова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть