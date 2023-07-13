В Верховной раде раздались смешки после известия о продаже М-777 с фронта россиянам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Появляющиеся в западной прессе сведения о том, что оружие НАТО утекает из ВСУ «налево» – козни россиян, вызывающие смех. Однако Украине постоянно приходится тратить усилия, чтобы доказывать американцам и европейцам свою честность.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат «Европейской солидарности» Александра Устинова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы имеем доступ к той информации и видим, что происходит. И как сейчас россияне используют фейки для того, чтобы дискредитировать Украину за рубежом, каждый из этих фейков нам приходится разбирать. Я, конечно, смеялась, когда во французских медиа вышло сообщение о том, что мы перепродаем россиянам М-777, это американские гаубицы «Howitzer». Я думаю, ну только русские могли додуматься, что мы туда их перепродаем. Но каждый такой кейс, к сожалению, приходится разбирать», – возмутилась депутат.

Она пожаловалась, что из-за неверия западных хозяев в честность Киева, на Украине пришлось разработать специальную цифровую систему контроля за поставляемым вооружением.

«У нас сейчас можно онлайн, 24 часа в сутки, вбить в программу, скажем, Стингер, не знаю, там, Джавелин, или любой вид оружия, и вы увидите конкретно, где они находятся. У вас не будет геолокации, но вы точно, до бригады, сможете понять, где, сколько было потеряно. Каждое оружие, которое мы теряем, мы передаем нашим партнерам отчет об этом. Если потом какой Джавелин или Стингер появится в Иране, чтобы нас не обвинили в том, что мы контрабандой занимаемся», – добавила Устинова.