01.12.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Криминал, Крым, Политика, Россия
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В Верховной раде заголосили в поддержку «хизбов»


Самая малочисленная фракция Верховной рады «Голос» выдвинула инициативу создания «координационного органа», который будет заниматься освобождением арестованных в РФ украинских диверсантов и экстремистов.

Как заявил с трибуны депутат политсилы Рустем Умеров, речь идёт прежде всего, о заключенных из числа крымских татар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Умеров насчитал 130 арестованных граждан Украины, «большая часть из которых, а именно 93, крымские татары».

Очевидно, что речь идет о последователях запрещенной в РФ, а также в ряде стран мира экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир», однако Умеров об этом умолчал.

«Нужно чётко понимать, как происходит процесс освобождения, кто формирует списки на обмен, кто ответственный за процесс переговоров и составление списков», – обосновал представитель «Голоса» необходимость создания еще одной структуры.


Ранее на пресс-конференции в Киеве глава «Украинского центра исламоведения» Александр Аулин признал, что в деле с запрещенной в РФ террористической организацией «Хизб ут-Тахрир», многие члены которой бежали из Крыма на Украину после 2014 года, не все так просто – группировка имеет несколько уровней и может являться инкубатором экстремистов и террористов.

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