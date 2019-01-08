В Верховном суде Украины потребовали занять Севастополь, Донецк и Луганск

08.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

На предстоящих выборах президента Украины нужно голосовать за Петра Порошенко, который хочет воевать за возвращение под контроль Киева Донбасса.

Об этом в своем в блоге пишет экс-боевик так называемой “АТО”, бывший замкомандира взвода снайперов 93-й бригады ВСУ, а ныне судья Верховного суда Украины Александр Мамалуй.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он рассказал, что на выборах президента будет голосовать за Порошенко, поскольку тот хочет победы, а также раскритиковал сторонников мира.

“Вы, панове новоиспеченные кандидаты, обещаете нам мир – без Крыма? Без Донецка?

Без Луганска? Спасибо, я такой мир в гробу видал. Мне без надобности”, – отмечает экс-боевик.

По его словам, он не купится на красивые сказочки о мире от прочих кандидатов.

“Я не хочу мира. Я хочу, чтобы Родина была свободна. Я хочу войти в Севастополь. В Донецк. В Луганск. И Порошенко хочет того же”, – резюмирует Мамалуй.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Порошенко объявил акт войны с Россией.