В Витебске Бессмертного полка не будет

06.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

В белорусском городе Витебск местные власти наложили запрет на проведение акции “Бессмертный полк”, предложив его инициаторам присоединиться к проводимым 9 мая официальным мероприятиям под девизом “Беларусь помнит”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Согласно информации телеканала, один из организаторов акции Вадим Кузьмин сообщил, что в горисполкоме Витебска “не считают возможным” проведение шествия 9 мая, так как мероприятие “не включено в план событий празднования Дня Победы”.

Вместо этого организаторам “Бессмертного полка” предложили присоединиться к официальному митингу “Беларусь помнит”.

Заявители шествия пока не определились, как будут действовать дальше.

Отмечается, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время “Большого разговора” заявлял, что он “категорически против” проведения в стране манифестаций “Бессмертного полка”.

Бессмертный полк – организация, созданная в России в 2011 году.

Ранее ПолитНавигатор сообщал о том, что власти казахстанского Актобе нашли причину для оого, чтобы не проводить у себя в городе Бессмертный полк.