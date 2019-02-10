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10.02.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Происшествия, Украина
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В ВСУ продолжают «гореть» украденные боеприпасы

Очередной пожар, на этот раз железнодорожного вагона с ракетно-артиллерийским вооружением, произошёл во время ротации подразделений ВСУ в зоне «ООС».

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что с целью сокрытия фактов хищения военного имущества – оружия и боеприпасов – командование частей и соединений ВСУ прибегает к давно отработанному методу – устраивают преднамеренный поджог складов ракетно-артиллерийского вооружения.

«В ходе ротации 59-й отдельной мотопехотной бригады на 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду ВСУ, при перемещении эшелона с техникой железнодорожным транспортом произошло возгорание вагона с имуществом ракетно-артиллерийского вооружения, в результате чего якобы были уничтожены приборы ночного видения, стрелковое оружие и боеприпасы к нему», – рассказал Андрей Марочко.

Он также отметил, что при ликвидации пожара один военнослужащий 25-й бригады погиб, а двое с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы.

«Командир бригады полковник Олег Зенченко приказал скрыть от командования «ООС» информацию о небоевых потерях», – добавил представитель Народной милиции ЛНР.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что высшее руководство украинской армии организовало преступную схему по хищению оружия и боеприпасов с артиллерийских складов.

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