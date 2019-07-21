В ВСУ сделали вид, что готовы наказать своих «неподконтрольных» убийц

21.07.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинских военных, виновных в гибели мирной жительницы ЛНР, вызвали в штаб «ООС» для дачи показаний по данному инциденту.

Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что киевские силовики вечером 20 июля, за несколько часов до вступления в силу «летнего перемирия» в Донбассе, обстреляли посёлок Первомайск из миномётов калибра 120 мм.

«В результате обстрела погибла женщина, семь человек, в том числе два ребенка, получили ранения, город был обесточен. В момент обстрела на позициях бригады ВСУ находилась группа контроля за соблюдением режима прекращения огня с представителем штаба оперативно-тактической группировки «Север», которая зафиксировала обстрел, но никаких действий в отношении виновных не предприняла», – рассказал Осадчий.

Представитель оборонного ведомства добавил, что только после обнародования информации о жертвах среди мирного населения в СМИ украинские офицеры доложили о факте обстрела в вышестоящий штаб.

«В результате доклада командира роты Ецеерклевича, а также командира второго батальона и комбрига Алексея Майстренко вызвали в штаб «ООС» для проведения разбирательства. На месте преступления проводятся следственные действия, личный состав минометного расчета взят под стражу сотрудниками военной контрразведки», – сказал в заключение Осадчий.