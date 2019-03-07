В ВСУ усиливаются панические настроения

07.03.2019, Донецк, Александр Гусар

Среди украинских военных идут слухи об активизации боевых действий в Донбассе для поднятия рейтинга действующего президента Петра Порошенко.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командовании ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ввиду низкого рейтинга действующего президента Украины в ходе проведения предвыборной кампании отмечается усиление панических слухов среди военнослужащих ВСУ о возможном возобновлении активной фазы боевых действий с целью введения на территории Донецкой и Луганской областей военного положения. Данные слухи косвенно подтверждает и ежедневное увеличение нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ», – сообщил Безсонов.

Он также отметил увеличившееся количество визитов западных кураторов на Украину.

«С целью поднятия рейтинга Порошенко, в последнее время зафиксирована активизация визитов иностранных делегаций в зону «ООС». Так, 6 марта делегация военного атташе посольства США на Украине посетила расположение 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, где провела беседу с военнослужащими на тему: «Вступление Украины в НАТО и правильность выбранного курса Петра Порошенко», – добавил представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что в ходе неудачной вылазки военнослужащими ДНР был взят в плен боец ВСУ, который рассказал о планах украинского командования по организации полномасштабного наступления и реакции на это украинских военнослужащих.