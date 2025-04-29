В ВСУ жалуются на снарядный голод на всех направлениях

Вадим Москаленко.  
29.04.2025 15:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 249
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия в 2-3 раза превосходит противника по количеству выпускаемых снарядов.

Об этом на канале «UkrLife» заявил офицер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия в 2-3 раза превосходит противника по количеству выпускаемых снарядов. Об этом на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Пусковая установка – это хорошо, но ещё важнее боекомплект. Качественные снаряды ко всем установкам, и в огромном количестве. Не в большом, а в огромном.

Сколько – не могу сказать, но общее количество выпускаемых различных калибров снарядов с нашей стороны в день должно быть таким, чтобы мы имели реальное преимущество, могли положить орков к земле, чтобы они не поднимали головы. Это не должно быть меньше 20 тысяч выстрелов в день с нашей стороны», – сказал Прошинский.

По его словам, русские по количеству снарядов всегда были впереди ВСУ.

«То есть когда мы выпускали 5-7 тысяч снарядов в день, они выпускали 14-17 по нам. Был период определенный, когда мы сравнивались, когда поставки были. Но все равно они были чуть-чуть впереди. Условно говоря, мы 10-12, они 15-16. Есть дни, когда они выпускают 20 и больше.

Нужно, чтобы мы могли хотя бы установить определённый паритет в огневой подготовке и снарядном голоде, который до сих пор в той или иной мере в разных бригадах, на разных участках, но он существует. И миномётный голод в том числе, когда нужны очень качественные мины в достаточно большом количестве. Или же достаточно много дронов», – подытожил ВСУшник.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить