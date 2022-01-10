В XXI веке на Украине начинается Зе-голодомор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Владимир Зеленский обогатил палитру «европейского» населения (коим называет украинцев) новой официальной категорией – малоимущие.

«Незалежные», но зато малоимущие, которым в XXI веке буду выдавать еду по продуктовым карточкам, – вот цена, которую платят жители Украины за поддержку на президентских выборах 2019 порошенковского «антипода» Зеленского.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Таким мнением в своей колонке для «ПолитНавигатора» поделился Алексей Муратов, руководитель движения «Донецкая республика».

«Спасать» людей от голодной смерти Зе и компания будут в условиях очередного скачка тарифов ЖКХ и инфляции. Ускорившееся многовекторное падение Украины резонирует с заангажированными заявлениями Зеленского в стиле «богатая нация, европейская жизнь» и т.п.

На оставшейся части Украины, не охваченной боевыми действиями, идёт война за выживание «европейского» населения. Началась она после госпереворота в 2014 году и уверенно продолжается при Зе-царствовании.

Если продуктовые карточки в «незалежной» всё-таки будут введены, это станет доказательством возвращения страны в голодные 90-е. На Украине по указке коллективного Запада лихо раскрутили тему «голодомора 30-х», но глухая тишина о голоде в 90-х (к которому, опять-таки, Запад имеет непосредственное отношение). А ведь после развала Союза украинцы массового голодали и умирали от этого страшного рукотворного явления.

Сильно обнадёживаться нищим жителям Украины не стоит. Факт того, что они получат продуктовую Зе-подачку весьма спорный. Украинские власти сообщают, что получить поддержку через приложение «Дия», установленное на смартфоне, смогут наиболее уязвимые и незащищённые категории населения. Каким образом чиновники будут определять фигурантов, попадающих в эту незавидную категорию, история умалчивает.

Но фокус в том, что у крайне бедных людей не всегда есть даже обычный кнопочный телефон, не говоря уже о смартфоне. Поэтому велика вероятность того, что продуктовые талоны от Зеленского будут получать «нужные» люди, затем отправляя бонусный провиант в торговые точки «европейской» Украины.

На этом сюрпризы от власти (читайте – хунты) не заканчиваются: в ближайшей перспективе под пресловутую «декоммунизацию» попадёт такая денежная выплата, как пенсия. Сталин называл пенсию зарплатой за воспитание внуков, а при Зеленском пенсионеров этой зарплаты цинично лишат. «Слуги» уже готовят реформу, упраздняющую пенсию.

Аргумент такой манипуляции – железобетонный – стране нужно выплачивать внешние кредиты, вдобавок ко всему, трудоспособное население Украины сокращается. Сегодня людям почтенного возраста невозможно выжить на мизерную украинскую пенсию, но, если не станет и этой «незалежной милостыни», то «европейское» государство окончательно прекратит своё существование.

Собственно, назвать Украину государством – не поворачивается язык. Это, скорее, сувенирная страна, как и оставшиеся постсоветские территории, возникшие на обломках великой державы – Советского Союза. И эти неЗАВИСИМЫЕ госсубъекты обречены на внешнее управление Западом, цветные революции, военные действия и голод. Единственное их спасение – объединение в составе Большой России, что станет категоричным отказом от западного оккупационного режима.