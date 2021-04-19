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19.04.2021, Симферополь , Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, День Победы, Дзен, История, Общество, Политика, Россия
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В Ялте восстанавливают захоронения советских воинов


В Ялте стартовал масштабный субботник на местах захоронения советских воинов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.

Об этом в своем блоге рассказал депутат местного горсовета Олег Копылов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Копылова, сегодня также были перезахоронены останки одного из участников войны, погибшего в сражениях за полуостров.

«Вместе с учащимися, преподавателями и руководством учебных заведений, трудовых коллективов и учреждений в рамках бессрочной акции «Вахта памяти», которую мы проводим ежегодно, сегодня состоялся 1-й этап масштабного субботника территории сектора воинских захоронений бойцов советской армии – освободителей города Ялта, на старом кладбище по ул. Блюхера, 34.

В этот же день, здесь рядом с почестями был захоронен солдат-ялтинец, погибший во время Великой Отечественной войны 1941-го – 1945-го годов, останки которого были найдены в Крыму и который участвовал в боевых действиях на нашем полуострове», – заявил Копылов.

Напомним, ранее в Саках полиция задержала 19-летнего студента, который обвиняется в акте вандализме по отношению к мемориалу Вечный огонь.


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