В Закарпатье престарелому бандеровцу вручили «Железный крест»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В Раховском районе Закарпатской области 92-летнего боевика УПА, отсидевшего четверть века за свои преступления, наградили «Железным пластовым крестом».

Об этом в своем блоге написал председатель Закарпатской областной ячейки Пласта-НСОУ (Национальная скаутская организация Украины) Андрей Ребрик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Наиболее эмоциональное вручение знака отличия Железного Пластового Креста. Признаюсь, что слезы на глазах таки были… сегодня в с. Росишка Раховского района вручили награду Ивану Мирону», – сообщил Ребрик.

В местных СМИ уточнили, что «эту высшую награду вручают за храбрость и самопожертвование в борьбе за родину, и впервые в истории она предоставлена пластунам Закарпатья».

Отметим, что награждение состоялось в рамках празднования 100-летия «Пласта» на Закарпатье.

По информации Украинского института национальной памяти, Иван Мирон – «единственный закарпатец, который провел 25 лет в лагерях ГУЛАГа и, так и не покорившись, не попросил о помиловании».

Только в 2019 году Нацкомиссия по реабилитации сняла все обвинения с Мирона, руководствуясь законом Украины «О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов».

Сообщается, что Иван Мирон, 1929 года рождения, работал учителем начальных классов. Когда в 1950 году ему пришла повестка в Советскую Армию, Миронюк подался в бандеровцы.

«Периодически встречался с активистами ОУН и Украинской повстанческой армии (УПА), выполнял их задачи», – пишут в Институте нацпамяти.

В мае 1951 был арестован силами НКВД за то, что «разоружил охранника в сельсовете, отобрал оружие с патронами». Мирона и ещё пятерых его подельников осудили на 25 лет строгого режима.

Напомним, организация «Пласт» была создана в преддверии Первой мировой войны в Галиции лояльными к австрийской власти украинствующими экстремистами. Выходцы данной группировки впоследствии стали костяком «Сечевых стрельцов».

В ходе Великой Отечественной войны «пластуны» служили гитлеровцам в составе группировок бандеровских коллаборационистов. На данный момент организация «Пласт» воспитывает детей в духе украинского национализма.

Ранее сообщалось, что юные представители этой пробандеровской организации с трибуны Верховной рады поздравили украинских депутатов с наступающим Рождеством.