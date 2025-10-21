В Закавказье Трамп копирует Ост-Индскую компанию британцев – армянский эксперт

Максим Столяров.  
21.10.2025 21:57
  (Мск) , Москва
«Дорогой Трампа» англосаксы оккупируют всё Закавказье – так же, как в своё время британцы парализовали весь Индостан.

Об этом на канале «Книжный день» заявил армянский независимый аналитик Сергей Шакарянц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это невыгодно англосаксонским кругам, неважно каким – протурецким, проеврейским, либерально-глобалистским. Там не хотят, чтобы через Армению Иран вышел к Чёрному морю. И мы понимаем, что этот клин сегодня уже хотят поддерживать искусственно американцы.

Это Трамп решил назвать этот маршрут, который турки называют «тюркским путём», а он его решил назвать «маршрут Трампа». «Трип». Какой «трип»?», – возмущался армянин.

«Англосаксы у нас здесь в Закавказье пытаются повторить то, что Англия в своё время сделала с Индией. Взяла какую-то дорогу и этой дорогой оккупировала весь Индостан под флагом Ост-Индской компании. Сегодня то же самое делает Трамп.

Под флагом «трипа», то есть «дороги Трампа», он хочет оккупировать наши земли, которые в дальнейшем станут открытым плацдармом нападения на Иран. А почему нет? И не смотрите, что Армения далеко от границ России – а дальше это и на российский Северный Кавказ», – добавил Шакарянц.

