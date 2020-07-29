29.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Происшествия, Транспорт, Украина
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В Запорожье атошникам тычут факи и отказывают в льготном проезде


В Запорожье водитель маршрутки отказал в бесплатном проезде и выгнал боевика так называемой АТО.

Об этом сам участник карательной операции в Донбассе Анатолий Шеремет рассказал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шеремет предложил своим соратникам-боевика наказать водителя маршрутки, показавшего средний палец «атошнику».

«Уважаемые братья – участники боевых действий! Сегодня, 28 июля в 13.30 на остановке транспорта «Ул. Волшебная» (Шевченковский район) водитель маршрутки №74 гос. номер АР 8305 ВН отказал мне в проезде по предъявлению удостоверения УБД в полупустой маршрутке. На мой вопрос о причине отказа, сказал, что пустые места для нормальных людей, которые платят деньги…

Напомнил ему о правилах проезда, тот в грубой форме начал выгонять. Сделал фото этого хамло, на котором вы видите отношение к человеку. Предлагаю участникам БД и Тимуру Кнышу организовать «круиз» на этом маршруте, чтобы этот сепар понял, где он живет. По большому счету, ему надо вставить этот средний палец в соответствующее место. Хамство должно быть наказано. И еще следует сообщить информацию и фото соответствующему чиновнику горсовета», – написал Шеремет.

На его вопрос, что делать со средним пальцем, показанным водителем, пользователь Владимир Лушников предложил его вывернуть: «Хорошенько вывихнуть. Прекрасный вывих хуже перелома».


Напомним, ранее в Запорожье после жестокого избиения умер боевик неонацистской группировки «Азов» Олег Черевко.

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