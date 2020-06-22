В заявлении Путина эксперты увидели тревожный звонок для Украины

22.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что после развала СССР многие бывшие республики вышли из его состава, прихватив с собой значительную часть исконно российских земель – это «тревожный звонок», прежде всего для Украины. Глава государства намекнул, что в случае прекращения существования этой страны, российские земли должны быть возвращены.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Очевидно, мы не можем с исторической точки зрения и с точки зрения исторической справедливости согласиться с тем, что ряд бывших советских республик имеет в своем приобретении по итогам распада исконно российские территории. Это серьезный звоночек, прежде всего для Украины, которая по-прежнему проводит антироссийскую русофобскую политику.

Полагаю, что в случае естественного распада этой страны, очевидно, мы можем наблюдать изменения нынешнего географическо-политического ландшафта постсоветского пространства. С другой точки зрения, это месседж в поддержку ДНР и ЛНР, их права на самостоятельную субъектность и суверенитет, который с точки зрения России более легитимен, чем нахождение в составе Украины», – заявил Коротченко.