22.06.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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В заявлении Путина эксперты увидели тревожный звонок для Украины


Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что после развала СССР многие бывшие республики вышли из его состава, прихватив с собой значительную часть исконно российских земель – это «тревожный звонок», прежде всего для Украины. Глава государства намекнул, что в случае прекращения существования этой страны, российские земли должны быть возвращены.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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«Очевидно, мы не можем с исторической точки зрения и с точки зрения исторической справедливости согласиться с тем, что ряд бывших советских республик имеет в своем приобретении по итогам распада исконно российские территории. Это серьезный звоночек, прежде всего для Украины, которая по-прежнему проводит антироссийскую русофобскую политику.

Полагаю, что в случае естественного распада этой страны, очевидно, мы можем наблюдать изменения нынешнего географическо-политического ландшафта постсоветского пространства. С другой точки зрения, это месседж в поддержку ДНР и ЛНР, их права на самостоятельную субъектность и суверенитет, который с точки зрения России более легитимен, чем нахождение в составе Украины», – заявил Коротченко.

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