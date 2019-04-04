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04.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Скандал, Украина
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В желании угодить патрону порохоботы пробили очередное дно

Сторонники президента Украины Петра Порошенко изображают главу украинского государства в виде чилийского диктатора Аугосто Пиночета.

Соответствующую картинку, в частности, запостил советник Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков.

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Таким образом он отреагировал на согласие президента провести дебаты с комиком Владимиром Зеленским на стадионе.

“Я вчера эту картинку не репостил, ждал пока видео снимут. Ну… Стадион, так стадион. Вызов принят”, – написал Бирюков.

Стоит подчеркнуть, что после переворота 1973 года Национальный стадион в Чили использовался как концлагерь для десятков тысяч противников режима, которых пытали и убивали.

Также на странице Бирюкова сторонники Порошенко предложили привести во время дебатов на стадион украинских военных, чтобы Зеленский при них повторил смешные шутки про армию.

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