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Очередное нападение хищника на человека в сафари-парке «Тайган» стало предметом проверки правоохранителей.

На это раз не повезло сотруднику зверинца – на него напал ягуар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации регионального управления Следкома, инцидент произошел сегодня днем.

«Предварительно установлено, что сегодня днем в парке львов «Тайган» в результате укуса ягуара был травмирован рабочий. С ранами левого предплечья мужчину доставили в медицинское учреждение, где в настоящее время ему оказывается неотложная помощь», – сообщили в СК.

На месте происшествия работают следователи, и по результатам будет принято процессуальное решение о соблюдении требований безопасности в сафари-парке.

Очевидцы говорят, что мужчина открыл вольер с хищником, чтобы его покормить, тогда как правила требуют делать это через специальный отсек.

Напомним, накануне было завершено расследование уголовного дела в отношении директора парка львов «Тайган». Олега Зубкова обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Год назад молодая мать перелезла через ограждения, чтобы поближе показать своему годовалому малышу тигра. Ребенок находился на руках у матери, но взялся за металлическую сетку ограждения. Один из хищников когтем поймал ручку ребенка и укусил за большой палец. В последствии его пришлось ампутировать.

Ранее Зубков заявил о том, что крымский парк львов «Тайган» и ялтинский зоопарк «Сказка» появились лишь благодаря тому, что в свое время полуостров входил в состав Украины.

В эфире меджлисовского телеканала ATR заявил, что скучает «за Украиной» и считает годовщину референдума о воссоединении Крыма с Россией «грустной датой».

В украинский период Зубков активно поддерживал лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, назвав в ее честь белую тигрицу «Тигрюлю».