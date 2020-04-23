23.04.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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Ваджра: Украина отменила теорию Дарвина




На Украине система отбора во власть выстроена таким образом, что на верхних руководящих постах, как правило, оказываются самые ничтожные персонажи.

Об этом в эфире телеканала «News–Front» заявил публицист Андрей Ваджра, вынужденный покинуть Киев и переехать в Петербург после переворота 2014 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине каким-то удивительным образом выстроена система отбора наоборот. Если, допустим, исходить из теории Дарвина, то в природе в процессе отбора выживают только самые умные, сильные, приспосабливаемые, то на Украине выстроена такая социальная структура, которая делает всё наоборот. Она отбирает и вытягивает на социальный верх самых ничтожных персонажей – и в плане ума, и в плане воли, и в плане какой-то морали.

Поэтому, – то, что Саакашвили может опять оказаться на политическом плаву на Украине, это не удивительно, это – закономерно. Скорей, было бы удивительно, если бы в существующей на Украине политической и социальной системе вдруг начали вынимать откуда-то умных и профессиональных персонажей», – заявил Ваджра.

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