Ваджра: Украина – страна одичалых страдальцев

26.07.2022  18:18 (Мск), Санкт-Петербург
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украину сегодня можно сравнить со страной одичалых людей, которые не понимают, что их используют, отправляя в буквальном смысле на живодерню.

Об этом в эфире программы «Политотдел» заявил бывший киевский журналист, публицист Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину сегодня можно сравнить со страной одичалых людей, которые не понимают, что их используют,...

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По мнению Ваджры, украинцы не понимают, что такое закон и нормальное государство.

«Украина – это страна одичалых людей. Они не понимают, что такое государство, не понимают, что такое цивилизация, цивилизованная жизнь. Они не понимают, что такое закон. Причем, самое интересное, что их отношение ко всему этому, их непонимание, приводит их на живодерню, на бойню, причем, в массовых количествах», – заявил Ваджра.

 

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