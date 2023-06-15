«Вагнер» должен стать аналогом потешного полка при Петре I – Калашников
Для эффективной интеграции в российские военные структуры из ЧВК «Вагнер» должна быть создана фактически параллельная армия, подчиняющаяся напрямую Верховному главнокомандующему.
Об этом в эфире телеканала «Рой ТВ» заявил российский публицист Максим Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я бы ЧВК «Вагнер» сделал аналогом полков нового строя при Алексее Михайловиче в XVII веке, когда наряду со стрелецкой армией и дворянской конницей существовали и полки нового строя.
Я не хочу, чтобы «Вагнер», а там действительно есть примеры очень высокой эффективности, чтобы он вливался в сгнившую армейскую структуру. Она сгнила вместе со всем бомондом, со всем госаппаратом. То есть, чтобы параллельно существовала другая армия, более эффективная и во главе с настоящими командирами.
В истории таких примеров довольно много. Вспомним, что при Иване Грозном было обычное традиционное войско, а было и опричное. При Петре I был период, когда существовала армия нового типа, потешные полки, а рядом та самая традиционная армия.
Мы видим в истории враждебной нам цивилизации – в Германии был Вермахт, а был СС, фактически параллельный армии. И мы видим пример Ирана, где рядом с силами регулярной армии существует Корпус стражей исламской революции, со своей фактически армией», – сказал Калашников.
Он подчеркнул, что иначе достаточно эффективная военная структура, лишившись поддержки Минобороны, может просто распасться.
«Я думаю, это было бы оптимальным решением. Я не знаю, может ли Шойгу прекратить финансирование этой параллельной армии. Потому что «Вагнер», со всеми зарплатами – это как минимум восемь миллиардов рублей в месяц, при условиях доступа к складам Минобороны.
Если будет отрезано государственное финансирование, друзья Пригожина, даже если это Роснефть или Ростехнологии, долго не потянут», – добавил публицист.
Ранее глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил об отказе подписывать контракт с Минобороны. Это вызвало прогнозы о возможности ухода «музыкантов» из зоны СВО обратно в страны Африки.
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