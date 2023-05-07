«Вагнер» остаётся в Бахмуте: Пригожину советуют усилить охрану

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что отход его бойцов с позиций в Артёмовске/Бахмуте отменяется – якобы, получены обещания Минобороны снабдить «музыкантов» необходимым числом снарядов, прикрыть фланги, а взаимодействовать с «вагнеровцами» теперь будет популярный генерал Сергей Суровикин.

Комментаторы теперь гадают – был ли демарш Пригожина игрой на грани фола, или же дезинформацией противника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Депутат Госдумы член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов публикует в своём телеграм-канале диалог, не содержащий имён. Но по контексту можно догадаться, что так мог звучать телефонный разговор президента и министра обороны.

«Добрый день… – … – Как-то далеко зашла ситуация… – … – Наладьте, пожалуйста, взаимодействие… – … – Да, понимаю. Сложно. Попробуйте, может, через Суровикина. У них вроде сложился хороший контакт».

Обозреватель Дмитрий Пучков считает, что ситуация является вопиющей.

«Оказывается, для нормальной работы войсковых подразделений надо показывать горы трупов и орать на весь интернет, угрожая оставить боевые позиции. Вся страна смотрит на дикий скандал, разинув рты, и не может понять – что же происходит. В итоге выясняется, что только так можно достучаться до руководства, что только так руководство начинает хоть что-то слышать и хоть как-то шевелиться и выполнять свои прямые обязанности. Именно это у нас теперь, очевидно, называется боевое управление», – возмущается Пучков.

С ним согласен обозреватель Юрий Баранчик.

«Демонстративная публичность и, по сути, пикировка в военных вопросах вообще не свойственна российским традициям. Что переводит ситуацию либо в симптом не самого лучшего состояния единения всех акторов СВО (что нужно как можно скорее купировать), либо в зону военных хитростей (с большой долей конспирологии)».

В конспирологическую версию верит одесский политик Вячеслав Азаров, называющий российские силы «оккупантами».

«Налицо именно привлечение внимания. Уже не только западные союзники, но и сами оккупанты с нетерпением торопят украинское контрнаступление, мол, давайте уже, у нас тут склоки, мы слабые, вагнеровцы вообще хотят бежать из Бахмута».

Бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне волонтер Анастасия Кашеварова объясняет, почему Пригожину пришлось «выносить сор из избы».

«Мне всегда говорили: Настя, надо вот аккуратно, карасиком проплыть – с теми не поругаться, с этими. Нельзя радовать врага. Ведь, если ты будешь выступать, тебя ли закроют, либо вообще прижмут так, что червей будешь кормить. И я всегда думаю, да вы в своем уме, ребята? Я не хочу карасиком, не хочу врать, не хочу заискивать, не хочу унижаться. Я хочу верить и доверять своим – своей стране, своему государству, чиновникам и военным. Почему я должна бояться, что за правду меня прижмут, закроют или грохнут? Я взрослый осознанный человек, и я жду этого от тех, кто занимает высокие посты. И радуют врага не те, кто пишут публично. А те, кто доводит до того, что кулуарно уже ничего не решить и тебе приходится просто будоражить людей, чтобы они очнулись, проснулись, не мяли сиськи, не воровали, а выполняли свою работу – работу на благо страны. Что за позиция вообще такая рабская – кто-то на высоких должностях издевается, мучает, совершает противозаконные и аморальные действия, а ты должен либо сносить это все и помалкивать, видя, как гибнут люди, либо как червь перед этой коллективной мразью ползать, умоляя помочь. Где эти ваши долбанные духовные скрепы? Где это единство, общность, великая вертикаль? Пригожин говорит то, что думают все на фронте. Пригожин – рупор всех участников боевых действий», – утверждает Кашеварова.

Теперь часть наблюдателей склонны трактовать произошедшее как политическую победу Пригожина – публичным скандалом он добивается не только решения проблемы со снабжением своей группировки. А, якобы, и сорвал план по принуждению «вагнеровцев» влиться в армейские ряды (речь идет о предложении Рамзана Кадырова к бойцам ЧВК вступать в «Ахмат»).

Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков призывает Пригожина усилить охрану – ведь врагов у него «куча, как снаружи, так и внутри».

«Пригожин услышан. И мне кажется, что команду эту дал Главком и, отнюдь, не ласковым голосом. И да, Пригожин выиграл этот бой: будут и снаряды, есть и отличное кадровое решение. Хотя бы для начала. Личную охрану бы Евгению Викторовичу теперь усилить и авто тщательнее проверять», – советует Лысаков.

Российский политолог Владимир Лепехин утверждает, что Пригожину предлагалось перебросить свои силы в Судан.

«Инсайдеры подтверждают, что «Вагнер» получил предложение отправиться в Судан, чтобы вмешаться в этой стране в разборки по поводу золотых приисков и месторождений нефти. Предложение заманчивое, а для Пригожина, возможно, момент истины. Что проще и выгоднее: бодаться здесь с Шойгу и прочими недругами за право положить под Артёмовском и где-то ещё тысячи своих бойцов с отсутствием перспективы возглавить в РФ что-то стоящее в системе власти, или отвоевать себе в Судане лакомый кусочек джунглей и царствовать в нём? Судан вроде бы привлекательнее, чем «мясорубка» в Артемовске и последующие «мясорубки» на Украине. Но лично я склоняюсь к тому, что Пригожин не так прост, как иногда кажется. И кусочек джунглей с гаремом шоколадок подождут. При всех нынешних российских позорищах, бардаке и катастрофах, территорию РФ ждут великие события – и Пригожина прельщают больше именно они».

Впрочем, военный волонтер Алексей Живов прогнозирует, что «музыкантам» все равно скоро придётся покинуть Артемовск. Кроме того, не факт, что обещанные боеприпасы будут поставлены в срок.

«Обещать не значит жениться». Между бумагой «мы вам все дадим», и грузовиками с БК может быть огромная пропасть… Думаю, что Вагнер все-таки получит БК и останется на какое -то время в районе Бахмута. Но там есть другая проблема. За время, пока Вагнер работал на «мясных штурмах», дружина сильно истощилась. Возможно, что Пригожин намекает, что Вагнеру в любом случае надо выходить на перегруппировку и восстановление боеспособности», – комментирует Живов.

А работающий на Донбассе военкор и музыкант Аким Апачев указывает, что снарядов не хватает не только в Бахмуте – сейчас критически важно усилить нажим на позиции ВСУ на подступах к Донецку.

«Пригожин сообщил, что снаряды Вагнерам таки дадут. Очень важный шаг. Теперь бы ещё парням на Авдеевку снарядов добыть и создать там второй Артемовск – это бы не только оттянуло «контрнаступ», это могло бы привести к его истощению, а эвакуацию северных районов Гуляйполя можно было вообще избежать. 9 мая наверняка в Донецке будет ад. Город будет снова обстреливаться. И пока мы не возьмём Авдеевку ситуация не изменится», – предупреждает Апачев.