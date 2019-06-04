Вакарчук готовится к войне

04.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Нормандский и минский форматы нужны были Украине для того, чтобы прекратить острую фазу войны и выждать время, накопив силы.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил музыкант и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, за это время за это время Украина стала значительно сильнее.

«Давайте признаемся откровенно, что минский и нормандский форматы были созданы, и Украина использовала их для выигрыша времени. Выигрыша времени, который нужен нам, чтобы мы стали сильнее, чтобы наша армия стала сильнее, для того, чтобы наша страна внутри стала более успешная, чтобы наша экономика стала сильнее, чтобы люди внутри стали жить лучше и чтобы наши переговорные позиции в результате улучшились. Это была основная идея в тот момент», – заявил Вакарчук.

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