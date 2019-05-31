Вакарчук испортил всю игру братьям Кличко

31.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Партия УДАР киевского мэра Виталия Кличко планировала пойти на парламентские выборы вместе с певцом и музыкантом Святославом Вакарчуком.

Об этом «Коммерсанту» рассказал один из бывших бывших функционеров партии УДАР, которая в 2014 году превратилась в фактического сателлита президента Петра Порошенко.

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«Зимой, когда рейтинги показывали, что ни Порошенко, ни его партия больше не являются лидерами народных симпатий, УДАР, который годами не был самостоятельной силой, в срочном порядке реанимировали. Люди Кличко говорили, что принято решение идти в Раду самостоятельно, начали обрабатывать Святослава Вакарчука, предлагали ему присоединиться к партии. Но Слава решил ввязаться в свой проект и испортил братьям всю игру», — рассказал собеседник издания.

Переговоры людей Кличко с Вакарчуком изданию также подтвердил источник в киевской городской администрации, но не стал говорить, почему переговоры провалились, лишь подтвердив появившуюся информацию, что партия УДАР пойдет на выборы единым списком с «Европейской солидарностью», в которую переименовали «Блок Петра Порошенко», формально ранее возглавляемый Виталием Кличко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», что Вакарчук объявил о создании партии «Голос», которую напичкал русофобами и правосеками.