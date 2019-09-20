20.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Донбасс, Политика, Украина
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Вакарчук потребовал от Зе-команды публично объявить себя врагами России и Донбасса

Если президент Владимир Зеленский и его команда не хотят сдавать интересы Украины, они должны публично заявить о своей непримиримой позиции относительно Донбасса.

Об этом в ходе очередного пленарного заседания заявил лидер фракции «Голос», украинский певец Святослав Вакарчук, передаёт Верховной рады корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня простой и чёткий вопрос, я задавал его на комитете, и хочу задать сейчас: скажите, вы собираетесь организовывать безопасность без того, чтобы получить контроль Украины над границей [с РФ в ЛДНР]? Если так, то это сдача интересов Украины и путь к утрате суверенитета.

Если нет, то мы требуем от министра иностранных дел, от президента Зеленского, от всех, кто сегодня осуществляет внешнюю политику, чётко сказать: «Мы проведём выборы [в Донбассе] только тогда, когда получим контроль над всей территорией Украины», – призвал Вакарчук.

Отметим, что подписанный Киевом и утвержденный Советом безопасности ООН текст Минских соглашений предусматривает передачу Украине контроля за границей лишь после проведения выборов в ЛДНР.

Напомним, ранее украинские националисты провели возле офиса Владимира Зеленского в центре Киева акцию протеста, требуя не допустить реализации Минских соглашений по Донбассу в соответствии с «формулой Штайнмайера».

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