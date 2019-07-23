Вакарчук заведёт в Раду банду соросят и сбежит колесить с концертами

23.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Лидер партии «Голос» певец Святослав Вакарчук заведет в Раду людей из структур американского магната Джорджа Сороса, остатки «Самопомощи» и «БПП».

Сделав дело, престарелый украинский соловей бросит парламент и укатит на веселые гастроли со своим родным коллективом – «Океаном Эльзы».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я помню Вакарчука в его первом созыве, он ходил, слонялся, ему было скучно, он пропустил 90% пленарных заседаний из тех, которые были за год его работы, ушёл, а сейчас вот он строит партию свою, «Голос», которую я называю «Голос Сороса», потому что в целом даже место регистрации партии – это дом на одной из улиц в Киеве, который принадлежит структуре, которая обслуживает инвестиции Сороса и семьи Сороса, это совершенно легальная информация.

В его списке остатки «Самопомощи», какие-то ошмётки «БПП», «Украинская галицкая партия» там представлена, которая топила за Порошенко.

Чем они будут заниматься, я не знаю. Но мне кажется, самая большая боль Вакарчука – это «Океан Эльзы». Я тщательно наблюдаю за этим человеком, и он очень не хочет бросать вот эту сольную музыкальную карьеру, которая, на самом деле, у него очень хорошо получается.

Он честно говорит: «Я не брошу после прохождения в парламент свою музыкальную карьеру». Сегодня я чуть не подавилась, слушаю, он говорит: «Я ещё и премьер-министром буду».

Я себе представила, как человек, который не бросил музыкальную карьеру, по вечерам репетирует, по выходным ездит выступает, корпоративы, записи, студии, и между этим он успевает быть ещё премьер-министром. Я честно не представляю, что творится в голове у этого человека…

Мой прогноз, что Слава очень скоро уйдёт из парламента. А вот те, кого он завёл, настоящие акулы, вот они там продолжат работать – то, над чем завещал Сорос. «Труба и земля» – вот за этим Слава сознательно или бессознательно, но завёл людей в парламент», – резюмировала Елена Лукаш.

Напомним, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», партия Зеленского, вероятно, таки объединится в коалицию с «Голосом» Вакарчука.