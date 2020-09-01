Ваххабитский скандал в Третьяковке: Между случайностью и необходимостью

09.09.2020, Москва, Платон Беседин, на иллюстрациях - работы Алексея Каллины

Слышится коллективный стон: какой ужас творится в медицине, какой кошмар происходит в образовании! Да, так, но есть сфера, где всё ещё более отвратительно – пусть это и не столь заметно – я, конечно же, говорю о культуре. Достаточно посмотреть едва ли не любой российский фильм, дабы понять, насколько всё плохо.

Но есть места, говорят знатоки, неприкосновенные – те, которыми по праву гордится русская культура. Вроде Эрмитажа и Большого театра. Хм, вопрос дискуссионный, конечно, но вот уже точно известно, что из мест гордости навсегда вычеркнута Третьяковская галерея. И виной тому её руководитель Зельфира Трегулова, попадающая в скандал час от часу, а также современные тренды и обязательства.

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На этот раз история вышла совсем гадливая, а именно – в Третьяковке решили экспонировать картину Алексея Каллимы. В своё время этот господин – или, как говорят на Украине, мистець (мне нравится это слово) – проживал в Чечне, но после уехал оттуда в другую Россию. Вышло так, что везде Каллиме было плохо, и нашёл он убежище у Марата Гельмана. Да-да, именно из его инфернального гнезда и выпорхнул Алексей Каллима.

Уроки гельмановщины не прошли для него даром – и мистець разразился весьма сомнительными картинами, а одна из них и спровоцировала ныне скандал в Третьяковке. На ней, на этой картине, изображены два чеченских ваххабита: один отдыхает с автоматом, а другой молится. И дальше, конечно, будет больше. Ну, например, нам вполне могут презентовать эпическое полотно о захвате боевиками школы в Беслане. Да что угодно могут презентовать – за ними не заржавеет.

Тут необходимо расставить вот какие акценты. Во-первых, российская интеллигенция в симпатиях к чеченским боевикам замечена не впервые. Достаточно вспомнить, что в своё время Булат Окуджава вполне комплементарно и сочувствующе отзывался о Шамиле Басаеве. Исключение? Отнюдь. Просто перечитайте, что вещали пресловутые интеллигенты о «чеченских мучениках» с оружием в руках во время двух страшных войн.

И вот тут – акцент номер два. Ведь уже слышу вопли: а как же свобода художественного высказывания? а как же искусство? И кто-нибудь обязательно ляпнет: вот на Западе такого нет и быть не может. Ну да, ну да. Помню, когда господин Павленский поджёг двери ФСБ на Лубянке, европейская общественность вопила, что трогать и арестовывать творца нельзя. Зато, когда Пётр – человек, достойный уважения за свою последовательность – повторил пиротехнический фокус, но уже во Франции и с дверями банка, то его быстренько упаковали и отправили в соответствующие учреждения.

Ну а что до художественной ценности, то совсем недавно я отвечал в одном из интервью, что выступаю против цензурирования и табу в искусстве, но тут важно ради чего и как исполняется тот или иной провокационный элемент. К сожалению, мы наблюдаем, что зачастую фраппирование публики абсолютно бессмысленно и беспощадно – а делается оно сугубо ради шокинга, но не ради донесения высших смыслов. Однако мало эпатировать, кося под условного Дэмиана Хёрста – хорошо бы при этом закладывать месседжи, ну или хотя бы быть Дэмианом Хёрстом.

И да, работа Каллимы называется «Между случайностью и необходимостью» – очень верно. Ведь здесь нет никакой случайности, а есть исключительно необходимость – сыграть на тех сторонах и гранях, которые только и любопытны арт-миру (западному арт-миру) в российском современном искусстве.

Как верно подметил Пелевин, излагаю своими словами, художник в России нужен Западу сугубо как идейный таран против существующей политической системы, как агнец на заклание людям с дубинками. Без этого он мало кому интересен. Понимание же данного факта у самого художника приходит лишь тогда, когда он покидает Россию и переезжает на расхваливавший его Запад, где он оказывается никому не нужен.

Касательно же мер, которые нужно предпринять после всего этого мракобесия в Третьяковке – тут всё очень просто. Во-первых, провести яркую, мощнейшую выставку, собрав лучшие работы. А, во-вторых, гнать взашей таких, как Трегулова. Более того, не ограничиваться только ими, а разогнать всех тех, кто дудит с ними в одну дуду, а таких нынче в российской культуре немало. И не надо бояться санкций или осуждений – мы и так уже в арьергарде, хуже не будет, пора оттолкнуться от дна. А вот если не разогнать, то будьте уверенны, мы получим ещё более издевательские экспозиции. Тем же для творчества, повторюсь, много: Будённовск, Беслан, «Норд-Ост».

Впрочем, вряд ли кого-то станут гнать – скорее, наоборот. Судя по тому, что творится в Третьяковке, а Гузель Яхину награждают за её опусы.