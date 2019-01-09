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09.01.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Украина, Церковь
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Варфоломей «отжал» у Филарета богатую диаспору в США и Канаде

Украинские раскольники потеряют контроль над богатыми приходами диаспоры в США и Канаде из-за томоса, выданного недавно Стамбульским Патриархом Варфоломеем. Причиной тому является положение в томосе, по которому раскольникам запрещено иметь приходы вне границ Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил советник ректора Московского педагогического госуниверситета Евгений Спицын, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эксперты выделяют пять основных положений томоса, которые делают его предельно ущербной для так называемой автокефальной украинской православной церкви. Одно из положений этой ущербности состоит в том, что украинская православная церковь не может открывать свои приходы вне границ украинского государства. Речь, прежде всего, идет о приходах на территории США и на территории Канады. На территории США находится примерно четверть приходов, которые по своему составу украинские. А на территории Канады православные приходы процентов на 85-90, наверное», – заявил Спицын.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Варфоломей выдал украинцам томос с грубой ошибкой.

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