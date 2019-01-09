Варфоломей переиграл Порошенко

09.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

В случае с Украиной Константинопольский патриарх Варфоломей применил не имеющий аналогов метод предоставления автокефалии.

Такое мнение к комментарии “Коммерсанту” высказал руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

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«Поместная церковь Украины, согласно томосу, является по существу не новой автокефальной церковью, а митрополией Константинопольского патриархата с расширенными правами автономии. Патриарх Варфоломей применил новый не имеющий аналогов метод предоставления автокефалии, согласно которому церковь оказывается все равно подчиненной Фанару — не только как главному арбитру, но и контролеру», – сказал Лункин.

Он отметил, что «экспансия Константинополя воплотилась в переподчинении зарубежных приходов Киевского патриархата себе (и потенциальных приходов ПЦУ за границей) и в создании своего экзархата с центром в Киеве, чтобы всегда быть рядом».

По мнению эксперта, «патриарх Варфоломей переиграл Петра Порошенко: Фанар вторгся на каноническую территорию Русской церкви не для того, чтобы дать автокефалию Украине, а чтобы взять ее под свой контроль».

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Варфоломей выдал украинцам томос с грубой ошибкой.